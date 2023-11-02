Бокс
Руис перенес операцию
Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энди Руис рассказал о своем возвращении. Вчера 11:15 307 0 Фото — Getty Images #Энди Руки =»article__source»> Источник — Чемпион.
Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энди Руис перенес операцию.
Об этом рассказал сам американский боксер в Instagram.
«Привет, ребята, я только что закончил тренировку.Прошло 5 дней после операции, и мы снова в спортзале, чувствуем себя хорошо, счастливы, и мне не терпится вернуться на ринг.
2024 – мой год, детка, это мой год. об этом. У меня была небольшая неудача перед большим возвращением, и мы приближаемся. Давайте сделаем это», — сказал Руис.
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Руис провел последний бой в сентябре прошлого года, победив Ортиса.
Ранее сообщалось, что Руис хочет провести бой с Усиком.