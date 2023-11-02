Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энди Руис рассказал о своем возвращении. 307 Фото — Getty Images #Энди Руки =»article__source»> Источник — Чемпион.

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энди Руис перенес операцию.

Об этом рассказал сам американский боксер в Instagram.

«Привет, ребята, я только что закончил тренировку.Прошло 5 дней после операции, и мы снова в спортзале, чувствуем себя хорошо, счастливы, и мне не терпится вернуться на ринг.

2024 – мой год, детка, это мой год. об этом. У меня была небольшая неудача перед большим возвращением, и мы приближаемся. Давайте сделаем это», — сказал Руис.