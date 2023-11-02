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Бокс

Скотт: Нганну мог бы победить многих супертяжей из топ-15-20.

Малик Скотт прокомментировал потенциал Нганну Сегодня 13:39 298 0 Фото — Getty Images #Скотт, #Франсис Нганну

Источник: champion.com.ua

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