Усик назвал следующего соперника Ломаченко

301 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22c29ab830fe051aff2866bb05e9ddf78c.jpg" /> Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Александр Усик

Источник ua.

Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) следующий бой может провести против обладателя пояса IBO в легком весе Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Об этом рассказал чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 KO)

«До меня дошли слухи, что он планирует бой с Камбососом. Я не знаю, когда это сражение может произойти.Конечно, решать и объявлять должен он сам, но если говорить от себя, то я бы очень хотел, чтобы Василий вернулся на ринг.

Я бы хотел, чтобы он вышел на бой и снова стал чемпионом. Я хочу этого», – сказал Усик.