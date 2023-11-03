Де Ла Хойя анонсировал следующий бой Ортиса

Оскар Де Ла Хойя прокомментировал следующий бой Вирджила Ортиса 298 Фото — gettyimages #Де Ла Хойя, #Ортис < ="article__source"> Источник — fightnews.com.

Непобедимый американский боксер Вирджил Ортис (19-0, 19 КО) следующий бой проведет против Фредрика Лоусона (30-3, 22 КО).

Об этом рассказал промоутер Оскар Де Ла Хойя .

Бой состоится 6 января 2024 года. Для Ортиса этот поединок станет первым после перехода из полусреднего в первый средний вес.

«Вирджил готов вернуться, чтобы стать чемпионом мира в этом виде спорта. У него есть сердце и самоотверженность и он стремится стать обладателем титула чемпиона мира.Я знаю, что он заявит о себе в новом дивизионе в поединке с мощным ганским бойцом Фредриком Лоусоном. Комания Golden Boy с новыми силами начнет новый год и мы гордимся тем, что Вирджил откроет нашу насыщенную боксерскую программу на 2024-й», – сказал Де Ла Хойя.

Напомним, Ортис поднялся в первую среднюю весовую категорию после того, как трижды сорвался его бой против Эймантаса Станиониса.