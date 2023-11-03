Джошуа готов провести бой с Нганну в этом году

Промоутер рассказал о бое Джошуа — Гирн 189 Фото: Getty Images #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа «article__source»> Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа готов провести бой с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом заявил промоутер Эдди Гирн.

«Мы бы провели этот бой 23 декабря.Без проблем.Мы все равно рассматриваем эту дату для Джошуа.Поэтому, возможно, я обращусь к его команде и просто скажу: «Слушайте, если вам нужен соперник для Фрэнсиса Нганну, Эй Джей готов на 23 декабря». Наш план перед прошлой субботой состоял в том, чтобы провести бой в декабре или январе и сразиться с Деонтеем Уайлдером.

— Фьюри

Мы до сих пор это планируем, но сегодня я обратился в команду Нганну, чтобы просто сказать: «Если мы входим в ваши планы, дайте мне знать. Если нет, не беспокойтесь об этом, мы просто продолжим делать то, что планировали». Я даже не говорил с Эй Джеем о бое с Нганну. Но мой совет – принять его сразу же», — сказал Гирн.

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🗣️ «I've reached out to @francis_ngannou's team today.» — @EddieHearn. Could you see #JoshuaNgannou happening? pic.twitter.com/Hz1qAX2QGt — Boxing News+ (@BoxingNewsPlus) November 2, 2023

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