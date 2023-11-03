Гирн хочет организовать бой между двумя россиянами

Эдди Гирн прокомментировал бой Бивол — Бетербиев 151 Фото — gettyimages #Бивол, #Эдди Гирн, #Артур Бетерби Источник — tribuna.com.

Промоутер Эдди Гирн хочет провести бой между двумя россиянами – Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO) и Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO).

Об этом рассказал сам промоутер.

«Бивол планирует вернуться в январе. Возможно, 13 января в Лас-Вегасе. После этого мы хотим провести бой против Артура Бетербиева. Было несколько предложений по этому поединку», – сказал Гирн.

При этом Эдди считает еще лучшим вариантом развитие событий, при котором Бетербиев проигрывает Каллуму Смиту, и тогда можно будет организовать поединок между Смитом и Биволом.

< "Я искренне верю, что Смит нокаутирует Бетербиева. Так что будет еще лучше, если мы сможем провести бой Калума против Бивола. Посмотрим", - отметил Гирн.

Напомним, бой за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе между Смитом и Биволом состоится 13 января – в тот же день, в который свое возвращение может совершить Бивол.