Менеджер Нганну: Организовать бой с Джошуа можно в Африке

Нганну может провести поединок с Джошуа 247 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Франсиclass= Источник — Чемпион.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну может провести бой с эксчемпионом мира Энтони Джошуа.

Об этом рассказал менеджер бойца Мартин Маркель.

«Есть несколько вариантов соперников.Но в последнее время больше всего разговоров о бое с Энтони Джошуа.У нас уже были предварительные переговоры с Деонтеем Уайлдером.И, конечно же, не исключаем реванша с Фюри.Но, пожалуй, сегодня именно Энтони похож на раннего лидера.

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Знаю, что промоутер Энтони считает, что для него бойца это легкое дело.Но, если честно, я так же уверен в победе Нганну.И я не уверен, что Джошуа хочет этого боя.Но они умны, они понимают, какие деньги будут на кону.Тем более что организовать бой можно и в Африке, учитывая, что у Джошуа есть нигерийские корни», – — сказал Меркель. title=»YouTube видеоплеер» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share» /p>

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