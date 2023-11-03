Бокс
Скотт: Тело Фьюри сильно состарилось
Малик Скотт прокомментировал форму Тайсона Фьюри Сегодня 15:55 157 0 Фото — gettyimages #Скотт, #Тайсон Фьюри
Источник — tribuna.com.
Бои против Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) повлияли на чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
Об этом рассказал тренер американского боксера Малик Скотт.
» Даже Фюри считает, что бои с Деонтеем Уайлдером изменили его, нельзя провести три боя с Уайлдером и не измениться.
Вы знаете, каждый бой, который он проводил с Деонтеем, — это были не один или 2 раунда Он провел более 24 раундов с сильнейшим панчером в истории спорта.
Люди вспоминают случаи, когда он попадал в нокдаун, но как насчет ударов, которые он пропускал в боях?, Он пропускал хорошие удары и возвращался. Эти удары также наносят вред.
Ему 35 лет, но, на мой взгляд, тело Фюри сильно состарилось.Не только из-за боев против Деонтея, в начале своей карьеры он получил повреждение в первом бою Чисоры , он был в нокдауне с Каннингемом. В спортзале он всегда проводил качественные спарринги. Ему 35, но время непобедимо», — сказал Скотт.
Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34 -0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО). Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.