Скотт: Тело Фьюри сильно состарилось

Малик Скотт прокомментировал форму Тайсона Фьюри 157 Фото — gettyimages #Скотт, #Тайсон Фьюри

Источник — tribuna.com.

Бои против Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) повлияли на чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом рассказал тренер американского боксера Малик Скотт.

» Даже Фюри считает, что бои с Деонтеем Уайлдером изменили его, нельзя провести три боя с Уайлдером и не измениться.

Вы знаете, каждый бой, который он проводил с Деонтеем, — это были не один или 2 раунда Он провел более 24 раундов с сильнейшим панчером в истории спорта.

Люди вспоминают случаи, когда он попадал в нокдаун, но как насчет ударов, которые он пропускал в боях?, Он пропускал хорошие удары и возвращался. Эти удары также наносят вред.

Ему 35 лет, но, на мой взгляд, тело Фюри сильно состарилось.Не только из-за боев против Деонтея, в начале своей карьеры он получил повреждение в первом бою Чисоры , он был в нокдауне с Каннингемом. В спортзале он всегда проводил качественные спарринги. Ему 35, но время непобедимо», — сказал Скотт.