Уоррен объяснил перенос боя Усик — Фьюри

Фрэнк Уоррен прокомментировал бой Усик — Фьюри 166 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон #Фрэнк Уоррен Источник — tribuna.com.

Бой между обладателем WBC Тайсоном Фюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) не состоится 23 декабря.

Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«Дело не только в синяках, но и в том, что у Тайсона был 12-недельный лагерь и у него родился ребенок, это был тяжелый бой, поэтому ему нужно вернуться домой и взять несколько недель отпуска, и тогда у него остается только шесть недель для подготовки. Но когда Тайсон сказал, что все еще готов сразиться с Усиком, я сказал: «Ты не готов».

Бой состоится до 2 марта, и он будет за звание абсолютного чемпиона и все четыре пояса. IBF уже дала согласие на это, и все сделано. Бой состоится. Все согласились, и о нем будет объявлено довольно скоро», — сказал Уоррен.