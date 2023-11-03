Усик: Если Фьюри играл в поединке с Нганну, он должен получить Оскар

165 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2215730a32f56306c47003649deba7fb1f.jpg" /> Фото: Getty Images

Властелин пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 2 мог проиграть эксчемпиону UFC Фрэнсису Нганну (0-1, 0 КО).

Об этом заявил чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО).

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«Круто все было, невероятный вечер. Мне понравилось сидеть в рингсайде и наблюдать за происходящим. Когда я увидел нокдаун, я немного запереживал. Знаете, я прежде всего очень волновался за Тайсона Ф’ Потому что я думал, что могут быть какие-то нарушения, но я даже кричал Тайсону, чтобы он работал джебом и двигался.

Тайсон победил, конечно, что накладывается то, что Нганну не является боксером, а Тайсон – чемпион мира в сверхтяжелом весе. Мне вообще кажется, что это тайсоновская игра, чтобы меня как-то расслабить. Но я понимаю, что мне нужно сделать очень много работы, чтобы выйти с ним в ринг и одержать победу. Но если Фюри играл, то я думаю, что он должен получить Оскар», — сказал Усик.