Усик: Фьюри – хитрый человек, иногда он любит притворяться

Александр Усик прокомментировал бой против Тайсона Фьюри 198 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Источник — boxingnewsonline.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) должен быть готов 100 процентов к бою против Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) .

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Я знаю, что Тайсон — хитрый человек, иногда он любит притворяться, но моя стратегия заключается в том, что я должен быть готовым к нему на 100 процентов или даже больше.То, как подготовился Тайсон Фюри, меня не волнует.Это его дело. Я не буду рассказывать вам о тактике, потому что Тайсон Фюри может это прочесть. Вполне возможно, что он будет в гораздо лучшей форме», — сказал Усик.

Ранее сообщалось, что бой Усика с Фьюри перенесли.