Гирн: Я не обсуждал с Джошуа бой против Нганну

Промоутер рассказал о бое Джошуа — Нганну 176 #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа, #Франсис Нганну

Источник — boxingnews24.com.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа не давал согласия на бой против эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Об этом заявил промоутер Эдди Гирн.

«Я отправил команде Нганну несколько сообщений: «Хотите ли вы рассмотреть наше предложение». Мы все знаем, что в финансовом плане это огромное сражение.

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Я не обсуждал с Эй Джеем этот поединок, но если бы я мог провести этот бой за большие деньги, я бы порекомендовал Энтони принять его» , — сказал Гирн.