Бокс
Гирн: Я не обсуждал с Джошуа бой против Нганну
Промоутер рассказал о бое Джошуа — Нганну Сегодня 14:52 176 0 #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа, #Франсис Нганну
Источник — boxingnews24.com.
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа не давал согласия на бой против эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
Об этом заявил промоутер Эдди Гирн.
«Я отправил команде Нганну несколько сообщений: «Хотите ли вы рассмотреть наше предложение». Мы все знаем, что в финансовом плане это огромное сражение.
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Я не обсуждал с Эй Джеем этот поединок, но если бы я мог провести этот бой за большие деньги, я бы порекомендовал Энтони принять его» , — сказал Гирн.
Джошуа последний бой провел в августе этого года, Нганну в конце октября проиграл Фюри.
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