Усик: Фьюри ближе мне, чем Нганну

226 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/224f9b380699aee4c5c25ad9b65ee7c3db.jpg" /> Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фюри, #Франсис Нганну < Источник - Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) не будет напоминать обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) о бое с Фрэнсисом Нганну.

Об этом украинец рассказал порталу TNT Sports Boxing.

Усик: Если Фьюри играл в поединке с Нганну, он должен получить Оскар strong>

«Тайсон ближе мне, чем Нганну. Нганну — крутой парень, я его уважаю. Но нельзя грязными вещами работать. У меня дети, ребята смотрят, что я делаю. Люди смотрят , что я делаю. Нельзя вести себя как свинья. Если ты ведешь себя как свинья, ты будешь свиньей», – — сказал Усик. «YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share» >

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