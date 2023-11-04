Бокс
Усик раскрыл детали переговоров с Фьюри
Украинец лично проводил переговоры с британцем. Сегодня 13:21 224 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
Источник: champion.com.ua
Украинец лично проводил переговоры с британцем. Сегодня 13:21 224 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
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