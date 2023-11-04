Следить

Бокс

Усик раскрыл детали переговоров с Фьюри

Украинец лично проводил переговоры с британцем. Сегодня 13:21 224 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс