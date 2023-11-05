0 Фото: Getty Images #Александр Александр Усик, #Тайсон Фьюри Источник — Чемпион. Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не проведет бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) 23 декабря. Об этом рассказал промоутер […]" /> 0 Фото: Getty Images #Александр Александр Усик, #Тайсон Фьюри Источник — Чемпион. Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не проведет бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) 23 декабря. Об этом рассказал промоутер […]"> Красюк - об Усике - Фьюри: На следующей неделе о бое будет объявлено
Следить

Бокс

Красюк — об Усике — Фьюри: На следующей неделе о бое будет объявлено

Промоутер Усика раскрыл детали возможного боя с Тайсоном Фюри Сегодня 12:56 316 < span class="listing__itm__comments">0 Фото: Getty Images #Александр Александр Усик, #Тайсон Фьюри Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик не проведет бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) 23 декабря.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Усик не будет драться 23 декабря. Бой перенесен на начало 2024-го, вот так мы поступили. Поэтому сейчас Усик снимает все видео, проводит съемки для грядущего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании.

  >

Если все будет в порядке, то на следующей неделе о чем-то будет объявлено. Поэтому раньше на следующей неделе я не хочу… Скажем так, это будет не хорошо, если я объявлю о чем-то раньше на следующей неделе, — сказал Красюк. /p>

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс