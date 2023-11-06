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Чисора: Я нокаутую Нганну

Дерек Чисора прокомментировал потенциальный бой против Фрэнсиса Нганну Сегодня 16:41 187 0 #Дерек Чисора, #Франсис Нганну

Источник – talksport.com.

Британский сверхтяжеловес Дерек Чисора уверен в своей победе над эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я хочу сразиться с всеми.Я хочу побороться с Нганну, хочу получить этот поединок.Я готов сражаться каждый день.Это будет чудесный бой, и я его нокаутирую.Нганну – великолепный боец.

Он сильный парень, отличный боец ​​ММА.Нганну подловил Фюри в плохой для Тайсона день. Такое случается», — сказал Чисора.

Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО). Поединок прошел всю дистанцию ​​в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94. Ранее сообщалось, что Нганну хочет получить реванш из Фюри.

Источник: champion.com.ua

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