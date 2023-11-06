Бокс
Чисора: Я нокаутую Нганну
Дерек Чисора прокомментировал потенциальный бой против Фрэнсиса Нганну Сегодня 16:41 187 0 #Дерек Чисора, #Франсис Нганну
Источник – talksport.com.
Британский сверхтяжеловес Дерек Чисора уверен в своей победе над эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Об этом рассказал сам британский боксер.
«Я хочу сразиться с всеми.Я хочу побороться с Нганну, хочу получить этот поединок.Я готов сражаться каждый день.Это будет чудесный бой, и я его нокаутирую.Нганну – великолепный боец.
Он сильный парень, отличный боец ММА.Нганну подловил Фюри в плохой для Тайсона день. Такое случается», — сказал Чисора.
Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО). Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94. Ранее сообщалось, что Нганну хочет получить реванш из Фюри.