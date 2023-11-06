Фроч: Не думаю, что Джошуа готов к бою с Нганну

Эксчемпион мира прокомментировал возможный бой Джошуа — Нганну 156 0 Фото: Getty Images

Источник — Boxing Social.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа не готов к бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом заявил бывший чемпион Карл Фрочь.

«Джошуа против Нганну – это интересное сражение, я бы хотел посмотреть, но я не думаю, что Эй Джей готов к нему, Джошуа может выйти, перебоксировать и победить Нганну, поскольку он олимпийский чемпион. ; Менеджер Нганну: Организовать бой с Джошуа можно в Африке

Энтони снова и снова показывал, насколько он в порядке.Но после боя с Энди Руисом есть вопросы по его психологии. Я думаю, что Нганну необходимо дать возможность еще раз подраться с Фьюри. Даже если Тайсон будет сразу биться с Усиком, а я хочу увидеть их бой, то остается слишком много вопросов по его поединку против Нганну», — сказал Фроч. .

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