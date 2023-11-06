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Пуарье: Выступление Нганну в бою с Фьюри – это победа для ММА
Дастин Порье прокомментировал победу Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну Сегодня 16:10 219 < span class="listing__itm__comments">0 Фото — gettyimages #Тайсон Ф' #Франсис Нганну, #Дастин Пуарье
Источник — tribuna.com.
Эксчемпион UFC Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) провел невероятный бой против&Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО).
О это рассказал бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Пуар.
«Нганну — это боец, который начал заниматься смешанными единоборствами не с 14, 15 или 16 лет, как современные дети, а в более позднем возрасте, и провел там небольшой период карьеры.
Увидеть, как он не только вышел на боксерский ринг, но еще и, возможно, выиграл свой первый бой – это невероятно. для ММА, потому что это показывает, насколько хорошо мы осведомлены во всех аспектах боя, о чем мы и так знали раньше.
Это было поразительно, потому что Тайсон Фюри, пожалуй, является одним из лучших супертяжей , которые когда-либо ходили по земле», – сказал Пуар.
Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО). Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94. Ранее сообщалось, что Нганну хочет получить реванш из Фюри.