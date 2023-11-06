Пуарье: Выступление Нганну в бою с Фьюри – это победа для ММА

Дастин Порье прокомментировал победу Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну 219 < span class="listing__itm__comments">0 Фото — gettyimages #Тайсон Ф' #Франсис Нганну, #Дастин Пуарье

Источник — tribuna.com.

Эксчемпион UFC Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) провел невероятный бой против&Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО).

О это рассказал бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Пуар.

«Нганну — это боец, который начал заниматься смешанными единоборствами не с 14, 15 или 16 лет, как современные дети, а в более позднем возрасте, и провел там небольшой период карьеры.

Увидеть, как он не только вышел на боксерский ринг, но еще и, возможно, выиграл свой первый бой – это невероятно. для ММА, потому что это показывает, насколько хорошо мы осведомлены во всех аспектах боя, о чем мы и так знали раньше.

Это было поразительно, потому что Тайсон Фюри, пожалуй, является одним из лучших супертяжей , которые когда-либо ходили по земле», – сказал Пуар.