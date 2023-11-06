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Руис: Хочу встретиться с Чжилеем, Джошуа или Уайлдером

Энди Руис прокомментировал своих потенциальных соперников Сегодня 23:14 191 0 Фото — Getty Images #Энди Руис

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис хотел бы встретиться с Чжаном Чжилеем, Деонтеем Уайлдером или Энтони Джошуа в 2024 году.

Об этом рассказал сам американский боксер.

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“Я думаю, Чжан сделал отличную работу. Джо Джойс в бою с ним походил на работа. Он просто наносил удары и даже не двигался. Я думаю, что Чжан действительно хороший боец ​​и с ним будет хорошее сражение.

Я проиграл Чжилею в отборе на Олимпиаду-2008 решением судей. Думаю, я выступил очень хорошо, но они отдали ему победу.

Важно: Руис перенес операцию

Когда я сражался в реванше с Джошуа, я был не в очень хорошей форме. У меня был лишний вес. Теперь это совсем другая игра. Конечно, я уеду на бой с Джошуа.

Но я не думаю, что они хотят поединка. Я думаю, что Эдди Гирн уже не хочет, чтобы Джошуа сразился с кем-то хорошим», — рассказал Руис.

Руис провел последний бой в сентябре прошлого года, победив Ортиса.

< Ранее сообщалось, что Руис хочет провести бой с Усиком.

Источник: champion.com.ua

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