Фрэнк Уоррен прокомментировал бой Усик – Фьюри Уоррен: Бой Усик – Фьюри переносится на 2 месяца 101 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Фрэнк Уоррен Источник — tribuna.com.

Бой чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) переносится на два месяца .

Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«Он (Ф&юра – прим.) не будет готов на 23 число. Не то чтобы он получил много вреда Послушайте, он был в лагере 12 недель до боя (с Нганну — прим.) Он профессиональный боксер наивысшего уровня, он сражался с парнем, который на самом деле оказался хорошим конкурентом.

Он должен дать своему телу восстановиться и вернуться в свой лагерь, поэтому бой переносится на 2 месяца.

Усик сражался в августе прошлого года против Джошуа.Тайсон подписал контракт на бой с ним в декабре.Объединение 4 поясов состоится менее чем за 18 месяцев.< /p>

Ленноксу Льюису и Майку Тайсону понадобилось 10 лет, чтобы произошло их сражение. Леннокс никогда не сражался с Риддиком Боу. Пак&яо-Мейвезер, сколько времени это заняло?

Посмотрите историю таких поединков и то, сколько времени они занимают. Бой состоится, контракт подписан. Это произойдет, и будет увлекательно», — сказал Уоррен.