Усик и Ломаченко сохранили свои позиции в рейтинге P4P от The Ring

Лидирует абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд 131 0 #Василий Ломаченко, #Александр Усик, #Теренс Кроу =»article__source»> Источник — The Ring.

Все боксеры сохранили свои позиции в обновленном рейтинге P4P.

Об этом сообщает The Ring.

Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик сохранил третью позицию, а эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко. десятую.

Лидирует абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Топ-10 P4P от The Ring:

1. Теренс Кроуфорд 2. Наоя Иннуэ 3. Александр Усик 4. Сауль Альварес 5. Дмитрий Бивол 6. Эррол Спенс 7. Дэвин Хейни 8. Джервонта Дэвис 9. Теофимо Лопес 10. Василий Ломаченко

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