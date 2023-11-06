Бокс
Усик и Ломаченко сохранили свои позиции в рейтинге P4P от The Ring
Лидирует абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд Сегодня 15:15 131 0 #Василий Ломаченко, #Александр Усик, #Теренс Кроу =»article__source»> Источник — The Ring.
Все боксеры сохранили свои позиции в обновленном рейтинге P4P.
Об этом сообщает The Ring.
Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик сохранил третью позицию, а эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко. десятую.
Лидирует абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
Топ-10 P4P от The Ring:
1. Теренс Кроуфорд 2. Наоя Иннуэ 3. Александр Усик 4. Сауль Альварес 5. Дмитрий Бивол 6. Эррол Спенс 7. Дэвин Хейни 8. Джервонта Дэвис 9. Теофимо Лопес 10. Василий Ломаченко
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