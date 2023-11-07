Фроч: Реванш Фьюри из Нганну предстоит перед боем с Усиком

Карл Фроч прокомментировал будущее Тайсона Фьюри 329 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, # Франсис Нганну Источник — boxing-social.com.

Обладатель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) должен провести реванш с Фрэнсисом Нганну(0-1, 0 КО)

О это рассказал бывший чемпион Карл Фроч.

«Я не думаю, что это вариант для него. Не поймите меня неправильно, если Фюри слишком много будет думать об этом поражении – извините, победу». тогда пусть лучше пойдет… Так вы сможете увидеть, что свою роль сыграла психологическая хрупкость.

Но я искренне надеюсь, что в его голове все нормально, и по факту он двигается к следующему поединку.

< Но "Фюри не может завершить карьеру без реванша с Нганну. Он просто не может. Это если бы я пошел после первого боя против Джорджа Гроувза. Хотя я все еще считаю, что Говард Фостер поступил правильно, когда остановил бой, но" из-за реакции на поединок мне казалось, что я проиграл.

Фюри не завершит карьеру после такого, я думаю, что он должен провести реванш с Нганну, и я считаю, что это сражение должно состояться. перед его сражением против Александра Усика», – сказал Фроч.