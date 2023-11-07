Гирн: IBF была близка к тому, чтобы объявить Хрговича обязательным претендентом

Эдди Гирн прокомментировал бой Усик — Фьюри 233 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Александр Фьюри, #Филипп Хргович Источник

Источник — tribuna.com.

IBF должна была объявить хорватского боксера Филиппа Хрговича (15-0, 12 KO) обязательным претендентом на бой против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) ).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«IBF была близка к тому, чтобы объявить Филиппа Хрговича обязательным претендентом.

Я могу вам рассказать, что будет происходить за кулисами.IBF будет давить на Александра, а Усик скажет: «Мы ведем переговоры о бое с Тайсоном Фюри».Потом в IBF скажут, что больше не могут ждать и им нужно подтверждение, что поединок состоится.

Я думаю, что нас ждет именно такое развитие событий, но все же хочу, чтобы бой между Усиком и Фюри произошел», – сказал Гирн.