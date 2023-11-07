Следить

Бокс

Гирн: IBF была близка к тому, чтобы объявить Хрговича обязательным претендентом

Эдди Гирн прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 10:44 233 0 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Александр Фьюри, #Филипп Хргович Источник

Источник — tribuna.com.

IBF должна была объявить хорватского боксера Филиппа Хрговича (15-0, 12 KO) обязательным претендентом на бой против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) ).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«IBF была близка к тому, чтобы объявить Филиппа Хрговича обязательным претендентом.

Я могу вам рассказать, что будет происходить за кулисами.IBF будет давить на Александра, а Усик скажет: «Мы ведем переговоры о бое с Тайсоном Фюри».Потом в IBF скажут, что больше не могут ждать и им нужно подтверждение, что поединок состоится.

Я думаю, что нас ждет именно такое развитие событий, но все же хочу, чтобы бой между Усиком и Фюри произошел», – сказал Гирн.

Бой Усика и Фюри перенесен на начало 2024 года.

Раньше Хргович отреагировал на решение IBF относительно боя Усик – 

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Теннис

Джокович: Надаль – очень особенный игрок для меня

Баскетбол

Будивельник разгромил Старый Луцк и закрепился на втором месте в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

БИПА вырвала победу над Старым Луцком, прервав серию поражений в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Матч Днепр — Политехника-Галичина перенесен из-за воздушной тривоги

Баскетбол

БК Запорожье обыграл Черкасских Мавп в матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET

Баскетбол

Киев-Баскет в матче с невероятным сюжетом вырвал победу над Будивельником в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

Кривбасс потерпел седьмое поражение в сезоне, уступив Прикарпатье-Говерле

Баскетбол

Киев-Баскет обыграл БИПУ, добыв четвертую кряду победу в Суперлиге FAVBET

Бокс

Менеджер Нганну: Организовать бой с Джошуа можно в Африке

Баскетбол

Старый Луцк обыграл Запорожье, прервав трехматчевую серию поражений в Суперлиге FAVBET

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс