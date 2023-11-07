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Гирн: IBF была близка к тому, чтобы объявить Хрговича обязательным претендентом
Эдди Гирн прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 10:44 233 0 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Александр Фьюри, #Филипп Хргович Источник
Источник — tribuna.com.
IBF должна была объявить хорватского боксера Филиппа Хрговича (15-0, 12 KO) обязательным претендентом на бой против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) ).
Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.
«IBF была близка к тому, чтобы объявить Филиппа Хрговича обязательным претендентом.
Я могу вам рассказать, что будет происходить за кулисами.IBF будет давить на Александра, а Усик скажет: «Мы ведем переговоры о бое с Тайсоном Фюри».Потом в IBF скажут, что больше не могут ждать и им нужно подтверждение, что поединок состоится.
Я думаю, что нас ждет именно такое развитие событий, но все же хочу, чтобы бой между Усиком и Фюри произошел», – сказал Гирн.
Бой Усика и Фюри перенесен на начало 2024 года.
Раньше Хргович отреагировал на решение IBF относительно боя Усик –