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Красюк: Усик знает, как справиться с Фьюри

Александр Красюк прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 15:55 197 0 #Александр Красюк, #Александр Усик, #Александр Усик

Источник – fightnews.info.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) знает, как победить обладателя пояса WBC Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом рассказал промоутер украинского боксера Александр Красюк.

«Знаете, размеры не играют особого значения, тем более в боксе.Многие, включая Дерека Чисора, верят, что габариты много значат.Но мой опыт и чуйка говорят мне, что главное – не размеры, а навыки, настроение, психология, боксерский IQ. тебя к победе.

У Тайсона Фюри есть все: боксерский IQ, навыки, скорость, футворк, опыт, он знает, как импровизировать в ринге, и у него есть габариты.У Усика есть все то же именно, кроме габаритов, но у него есть кое-что из прошлого: экстраординарный любительский опыт.

  ;юри

Поэтому, когда я говорю с ним, я не вижу в его глазах никаких колебаний. Усик вполне готов сразиться, и он знает, как справиться с Тайсоном. Так что в этом бою я чувствую себя уверенным и расслабленным. Меня беспокоит только то, чтобы мы устроили этот поединок», — отметил Красюк.

Напомним, бой Усик — Фюри переносится на 2 месяца.

Источник: champion.com.ua

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