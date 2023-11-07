Шакур: Я выбью из Ломаченко все дерьмо

Шакур Стивенсон прокомментировал потенциальный бой против Василия Ломаченко 287 0 Фото — Getty Images #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон

Источник — tribuna.com.

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) готов выйти в ринг против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Я думаю, что выкурю Ломаченко. Проблема в том, что его карьера движется на спад, так что если он выйдет на бой против меня, то ему будет очень плохо. Он большой боец, я отдаю ему должное, и он прекрасно выглядел в крайнем поединке.

Я думаю, что Ломаченко победил Хейни. Честно говоря, Ломаченко хоть и на спаде, но он все замечательный боец ​​с большим опытом. знает, что делает.

Думаю, есть вероятность, что я нокаутирую Ломаченко.Если нет, то я выбью из него все дерьмо, – сказал Стивенсон.