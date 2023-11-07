Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар, — Стивенсон

Боксер легкого веса Шакур Стивенсон заявил, что в будущем хотел бы провести бой против украинского боксера Василия Ломаченко.«Как я уже говорил, я бы с удовольствием провел бой с Ломаченко. Не знаю, почему все складывается так, что мы не деремся. Слышал, что ему предложили самый большой гонорар в карьере, но он отказался. Надеюсь, бой состоится в будущем», — цитирует боксера ES News.Стивенсон считает, что нет причин, чтобы они с Ломой «не вышли в ринг».Ожидается, что Ломаченко вернется в ринг в 2024 году поединком против Джорджа Камбососа.