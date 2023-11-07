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«Вы – агент Кремля уже точно»: Усик посвятил стихотворение Ирине Фарион
Боксер обвинил языковед в работе на врага Сегодня 11:22 244 0 #Александр Усик
Источник — Чемпион.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) обратился к бывшей народной депутатке Ирине Фарион, раскритиковавшей русскоязычных военных.
«Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет – все, как вы любите. >
Поливает не щадя:
«Если бы я была у власти, всех бы научила я
Как вести себя, как думать,
Как вам жить сказала бы я»
Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?
Сколько написали писем
Вы в контору красных груш?В молодости вы активно
Представляли КПСС
А сейчас кричите громко
Что враги все – это стресс
Вы – агент Кремля уж точно
Здесь и к бабке не ходи
Я желаю вам досрочно
Счастья, радости, любви.
Всем всем ребятам, защищающим нашу страну – уважение, невероятное уважение. Слава Украине», – сказал Усик.
Накануне Фарион обвинила военных, в том числе бойцов Азова и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке.
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«Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят по-украински – то пусть себя назовут «русскими». Почему они так ошалели? Если они так большие патриоты – покажите свой патриотизм», – сказала Фарион.