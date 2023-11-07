«Вы – агент Кремля уже точно»: Усик посвятил стихотворение Ирине Фарион

Боксер обвинил языковед в работе на врага 244 #Александр Усик

Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) обратился к бывшей народной депутатке Ирине Фарион, раскритиковавшей русскоязычных военных.

«Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет – все, как вы любите. >

Поливает не щадя:

«Если бы я была у власти, всех бы научила я

Как вести себя, как думать,

Как вам жить сказала бы я»

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем

Вы в контору красных груш? В молодости вы активно

Представляли КПСС

А сейчас кричите громко

Что враги все – это стресс

Вы – агент Кремля уж точно

Здесь и к бабке не ходи

Я желаю вам досрочно

Счастья, радости, любви.

Всем всем ребятам, защищающим нашу страну – уважение, невероятное уважение. Слава Украине», – сказал Усик.