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Бокс

«Вы – агент Кремля уже точно»: Усик посвятил стихотворение Ирине Фарион

Боксер обвинил языковед в работе на врага Сегодня 11:22 244 0 #Александр Усик

Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) обратился к бывшей народной депутатке Ирине Фарион, раскритиковавшей русскоязычных военных.

«Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет – все, как вы любите. >

Поливает не щадя:

«Если бы я была у власти, всех бы научила я

Как вести себя, как думать, 

Как вам жить сказала бы я»

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ? 

Сколько написали писем 

Вы в контору красных груш?В молодости вы активно 

Представляли КПСС 

А сейчас кричите громко

Что враги все – это стресс

Вы – агент Кремля уж точно 

Здесь и к бабке не ходи

Я желаю вам досрочно

Счастья, радости, любви.

Всем всем ребятам, защищающим нашу страну – уважение, невероятное уважение. Слава Украине», – сказал Усик.

Накануне Фарион обвинила военных, в том числе бойцов Азова и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. 

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«Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят по-украински – то пусть себя назовут «русскими». Почему они так ошалели? Если они так большие патриоты – покажите свой патриотизм», – сказала Фарион.

Источник: champion.com.ua

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