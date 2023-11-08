Джошуа заработал почти 50 млн фунтов за поединки против Усика

Стали известны гонорары боксеров за два поединка 346 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Александр Усик

Источник — tribuna.com.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа заработал почти 50 миллионов фунтов за поединки против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика.

Об этом сообщает talkSPORT.

В первом поединке распределение гонорара было 75 на 25, соответственно британец получил 15 миллионов фунтов, а украинец – 5 млн.

В матче-реванше, несмотря на поражение Джошуа, распределение было 50 на 50 при гонораре в 65 млн.

Таким образом Энтони заработал почти 50 миллионов евро только за бои против Усика .

Напомним, первый поединок состоялся в Лондоне, Великобритания, а второй – в Джидде, Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что Гирн хочет устроить бой Джошуа – Фьюри.