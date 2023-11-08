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Джошуа заработал почти 50 млн фунтов за поединки против Усика
Стали известны гонорары боксеров за два поединка Сегодня 16:12 346 0 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Александр Усик
Источник — tribuna.com.
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа заработал почти 50 миллионов фунтов за поединки против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика.
Об этом сообщает talkSPORT.
В первом поединке распределение гонорара было 75 на 25, соответственно британец получил 15 миллионов фунтов, а украинец – 5 млн.
В матче-реванше, несмотря на поражение Джошуа, распределение было 50 на 50 при гонораре в 65 млн.
Таким образом Энтони заработал почти 50 миллионов евро только за бои против Усика .
Напомним, первый поединок состоялся в Лондоне, Великобритания, а второй – в Джидде, Саудовская Аравия.
Ранее сообщалось, что Гирн хочет устроить бой Джошуа – Фьюри.