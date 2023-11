Источник — Чемпион. Бывший чемпион мира Джемел Херринг (24-4, 12 KO) победил американца Николаса Молину (13-1, 5 КО). Поединок прошел во втором полулегком весе (до 59 кг ). После второго падения Молины в первом раунде рефери зафиксировал досрочную победу Джемела. And it's over! First round TKO в […]" /> Источник — Чемпион. Бывший чемпион мира Джемел Херринг (24-4, 12 KO) победил американца Николаса Молину (13-1, 5 КО). Поединок прошел во втором полулегком весе (до 59 кг ). После второго падения Молины в первом раунде рефери зафиксировал досрочную победу Джемела. And it's over! First round TKO в […]">

Эксчемпион мира Герринг нокаутировал Молину в первом раунде