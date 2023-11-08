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Уоррен: Мы очень скоро объявим о бое Усик – Фьюри
Фрэнк Уоррен прокомментировал бой Усик – Фьюри Сегодня 16:41 167 0 Фото — Getty Images #Александр Усик, #То , #Фрэнк Уоррен Источник — Seconds Out.
Вскоре будет объявлено о бое между обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).
Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.
«Бой в силе и мы объявим его очень-очень скоро. Он состоится в Эр-Рияде, это и так понятно», — сказал Уоррен.
Напомним, бой Усик — Фюри переносится на 2 месяца.