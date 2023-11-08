Уоррен: Мы очень скоро объявим о бое Усик – Фьюри

Фрэнк Уоррен прокомментировал бой Усик – Фьюри 167 Фото — Getty Images #Александр Усик, #То , #Фрэнк Уоррен Источник — Seconds Out.

Вскоре будет объявлено о бое между обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«Бой в силе и мы объявим его очень-очень скоро. Он состоится в Эр-Рияде, это и так понятно», — сказал Уоррен.

Напомним, бой Усик — Фюри переносится на 2 месяца.