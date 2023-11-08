Усик назвал идеальную дату боя с Фьюри

Александр Усик прокомментировал дату боя против Тайсона Фьюри 250 Фото — Getty Images #Александр Усик Юри Источник — reuters.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик(21-0, 14 КО) хочет сразиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фюри(34-0-1 , 24 КО) в феврале 2024 года.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Это может быть яростный, и мне очень хотелось бы, чтобы это был февраль.

Я был готов к бою 23 декабря, но поскольку Фюри в последнем поединке травмировался, был нокдаун, то, вероятно, его перенесут на следующий год.

Актуально: Усик раскрыл детали переговоров с Ф’юри

Я просто буду делать больше технической работы. Технически ничего не меняется. У меня просто появляется немного больше времени на какие-то дополнительные задания и все.

Я вообще не думаю о Тайсоне Фюри.Я думаю о себе, о своей команде, о своей семье.Мне не надо думать о своем противника. Мне просто надо быть с ним, сражаться и все», — сказал Усик.