Красюк: Было очевидно, что Фьюри не сможет сразиться 23 декабря

Красюк прокомментировал бой Усик — Фьюри 77 #Александр Красюк, #Тайсон, #Александр Усик, #Тайсон Источник

Источник — proboxtv.com.

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри 23 декабря этого года не состоится.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Я буду честен с вами. Когда Фьюри завершил бой с Нганну, мы увидели его лицо, и было очевидно, что он не сможет сразиться 23 декабря. Даже если бы он сказал: «Хорошо , я готов выйти», его промоутеры и советники никогда бы не позволили. Я бы, наверное, поступил так же, если бы был на их месте. Так что это нормально. Ты никогда не знаешь, что произойдет в бою. Иногда у тебя есть план, и ты должен подстраивать его под обстоятельства.

Мы уже начали тренировочный лагерь, Усик начал тренироваться.Что я могу сказать?Такое случается, мы ничего не можем изменить.Нам не следует беспокоиться. дает бог. Мы решили двигаться дальше, к более поздней дате. Надеюсь, что на следующей неделе мы сделаем анонс», – заявил Красюк.