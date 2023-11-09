Лопес-старший: Мой сын собирается нокаутировать Камбососа

378 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221c3396a4f6017c803baf03e65f673627.jpg" /> #Джордж Камбосос, #Теофимо Лопес

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Бывший чемпион мира Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) хочет провести бой против чемпиона IBO в легком весе Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Об этом рассказал отец и тренера Лопеса Теофимо Лопес-старший.

«Я хочу Камбососа. Мы сейчас расправимся с этим му***ом, и знаете, что мне сказал Боб Арум из Top Rank? Что Камбосос не может полететь из Австралии.Потому я сказал Бобу: «Сделаем это в Австралии». Этот парень никогда даже не коснется моего сына. Мы выбьем из него дерьмо. Я хочу поговорить об этом. Знаешь почему? Потому что я хочу, чтобы весь мир увидел, как мы выбьем дерьмо из его задницы и надерем ему зад.

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Он жалкий, этот парень не пройдет полную дистанцию ​​с моим сыном. Теофим собирается нокаутировать его, и он уже знает, он это уже чувствует. Я хочу это долбанное сражение, чтобы все уже замолчали. Вы понимаете, о чем я? Как вы думаете, сможет ли Камбосос победить Лома? Никогда!», – сказал Теофимо-старший.

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