Нельсон: Фьюри остановит Усика

Билли Нельсон прокомментировал бой Усик — Фьюри 154 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри < "article__source"> Источник — tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик(21-0, 14 КО) не сможет победить обладателя титула WBC Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) .

Об этом рассказал Билли Нельсон, тренер боксера сверхтяжелого веса Мартина Баколе (19-1, 14 KO).

«Верю, что Тайсон Фюри остановит Усика. Думаю, что Александр быстро встанет на ноги, у него будет достаточно времени, чтобы отойти от канатов, что он хорошо умеет делать.Усик выполняет джебы и переходит к двойным. Он очень хорош в этом. то, что должен был сделать Энтони Джошуа. Это скорее передвигаться ногами, расставлять ловушки, быстрее закрывать дистанцию. сказал Нельсон.