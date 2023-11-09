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Бокс

Уайлдер: Размышляю над тем, чтобы заниматься и UFC, и боксом

Вайлдер рассказал о возможном продолжении карьеры Сегодня 10:21 188 0 Фото: Getty Images #Деонтей Вайл Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер хотел бы попробовать свои силы в UFC.

Об этом американец сказал для Blue Blood Sports TV.

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«Я размышляю над тем, чтобы заниматься и UFC, и боксом. В перчатках весом 4 унции я буду опасным мужчиной в UFC… Мне хочется схватить и бросить большое тело, вылезть на него и выбить все дерьмо», – сказал Вайлдер

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Источник: champion.com.ua

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