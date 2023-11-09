Бокс
Уайлдер: Размышляю над тем, чтобы заниматься и UFC, и боксом
Вайлдер рассказал о возможном продолжении карьеры Сегодня 10:21 188 0 Фото: Getty Images #Деонтей Вайл Источник — Чемпион.
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер хотел бы попробовать свои силы в UFC.
Об этом американец сказал для Blue Blood Sports TV.
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«Я размышляю над тем, чтобы заниматься и UFC, и боксом. В перчатках весом 4 унции я буду опасным мужчиной в UFC… Мне хочется схватить и бросить большое тело, вылезть на него и выбить все дерьмо», – сказал Вайлдер
‼️ Deontay Wilder ha declared that he intends to cross over to MMA and fight in the UFC после того, как вы отнесете: “I'm thinking about doing both, UFC and boxing. Я бы счастливый человек в UFC с 4oz gloves… Я смотрю, как рисовать в больших точках и скамеянии его, тогда идти на верх &
— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 8, 2023
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