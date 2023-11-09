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Уоррен: В декабре состоится исторический вечер бокса
Промоутер Фьюри анонсировал исторический вечер бокса Сегодня 19:28 369 0 Фото — Getty Images #Фрэнк Уоррен
Источник – talksport.com.
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО), анонсировал боксерское мероприятие, которое должно состояться в декабре 2023-го.
Об этом рассказал сам промоутер.
«В декабре состоится большой вечер. Мы объявим о нем очень скоро, и он будет грандиозным. Вам это понравится, я обещаю.
Не могу предоставить вам всю информацию, но все идет в правильном направлении для того, чтобы это был исторический вечер бокса.
Есть несколько отличных поединков с участием британских боксеров», – сказал Уоррен.
23 декабря этого года должен был состояться бой Усик — Фьюри, однако теперь поединок может состояться в начале 2024 года.