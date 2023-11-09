Уоррен: В декабре состоится исторический вечер бокса

Промоутер Фьюри анонсировал исторический вечер бокса 369 Фото — Getty Images #Фрэнк Уоррен

Источник – talksport.com.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО), анонсировал боксерское мероприятие, которое должно состояться в декабре 2023-го.

Об этом рассказал сам промоутер.

«В декабре состоится большой вечер. Мы объявим о нем очень скоро, и он будет грандиозным. Вам это понравится, я обещаю.

Не могу предоставить вам всю информацию, но все идет в правильном направлении для того, чтобы это был исторический вечер бокса.

Есть несколько отличных поединков с участием британских боксеров», – сказал Уоррен.