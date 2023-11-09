Усик возглавил рейтинг сверхтяжеловесов от BoxRec

Рейтинг от BoxRec 118 Источник: boxrec.com.

Компьютеризированная система BoxRec опубликовала рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса.

Возглавляет рейтинг чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик. Эксчемпион Энтони Джошуа идет вторым, обладатель титула WBC Тайсон Фюри – третий.

BoxRec оценивает каждого активного боксера, используя в основе компьютеризированную систему баллов.

Топ-10 боксеров сверхтяжелого веса от BoxRec:

1. Александр Усик 2. Энтони Джошуа 3. Тайсон Фюри 4. Даниэль Дюбуа 5. Отто Валлин 6. Чжан Чжилей 7. Джо Джойс 8. Мурат Гассиев 9. Диллиан Уайт 10. Филипп Хргович

Усик — Фюри переносится на 2 месяца.