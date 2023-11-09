Бокс
Усик возглавил рейтинг сверхтяжеловесов от BoxRec
Рейтинг от BoxRec Сегодня 17:13 118 0 Источник: boxrec.com.
Компьютеризированная система BoxRec опубликовала рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса.
Возглавляет рейтинг чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик. Эксчемпион Энтони Джошуа идет вторым, обладатель титула WBC Тайсон Фюри – третий.
BoxRec оценивает каждого активного боксера, используя в основе компьютеризированную систему баллов.
Топ-10 боксеров сверхтяжелого веса от BoxRec:
1. Александр Усик 2. Энтони Джошуа 3. Тайсон Фюри 4. Даниэль Дюбуа 5. Отто Валлин 6. Чжан Чжилей 7. Джо Джойс 8. Мурат Гассиев 9. Диллиан Уайт 10. Филипп Хргович
Усик — Фюри переносится на 2 месяца.