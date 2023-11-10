Бокс
Белью: Усик – лучший боец тяжелого веса в истории
Тони Белье прокомментировал стиль бокса Александра Усика Вчера 18:30 361 0 #Александр Усик, #Тони Белью
Источник – tribuna.com.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) является лучшим бойцом в истории сверхтяжелого веса.
Об этом рассказал эксчемпион мира Тони Белью.
«Этот парень – лучший боец тяжелого веса в истории. В истории спорта нет такого бойца крузервейта, который бы победил Александра Усика, мне все равно, кто ты.
Евандер Холифилд его бы разгадал, но не поймал бы», — сказал Белью.
Напомним, бой Усик — Фюри переносится на 2 месяца.