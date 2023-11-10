Белью: Усик – лучший боец ​​тяжелого веса в истории

Тони Белье прокомментировал стиль бокса Александра Усика 361 #Александр Усик, #Тони Белью

Источник – tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) является лучшим бойцом в истории сверхтяжелого веса.

Об этом рассказал эксчемпион мира Тони Белью.

«Этот парень – лучший боец ​​тяжелого веса в истории. В истории спорта нет такого бойца крузервейта, который бы победил Александра Усика, мне все равно, кто ты.

Евандер Холифилд его бы разгадал, но не поймал бы», — сказал Белью.