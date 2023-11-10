Фьюри возглавил рейтинг сверхтяжеловесов от ESPN

Рейтинг от ESPN 238 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

ESPN опубликовал рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса.

Лидирует в рейтинге чемпион WBC Тайсон Фюри, обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик идет вторым.

Мартин Баколе и Отто Валлин впервые попали в рейтинг – 9-е и 10-е места соответственно.

Рейтинг сверхтяжеловесов от ESPN:

1. Тайсон Фюри 2. Александр Усик 3. Деонтей Уайлдер 4. Энтони Джошуа 5(6). Чжан Чжилей 6(7). Джаред Андерсон 7(10). Филипп Хргович 8(9). Джозеф Паркер 9. Мартин Баколе 10. Отто Валлин

Раньше Усик возглавил рейтинг сверхтяжеловесов от BoxRec.