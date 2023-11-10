Уайлдер может провести поединок Руисом

Вайлдер рассказал о возможном бое с Руисом 336 Фото: Getty Images #Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) вернулся к переговорам по бою против Энди Руиса-младшего (35-2, 22 КО).

Об этом он рассказал порталу Blue Blood Sports TV.

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< "Этот бой еще не потерян. Эти ребята действуют мне на нервы, но так – мы снова ведем переговоры. Было много извинений, посмотрим, что будет дальше", –. сказал Уайлдер. "YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" >

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