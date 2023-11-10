Бокс
Уайлдер может провести поединок Руисом
Вайлдер рассказал о возможном бое с Руисом Вчера 16:23 336 0 Фото: Getty Images #Деонтей Уайлдер
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) вернулся к переговорам по бою против Энди Руиса-младшего (35-2, 22 КО).
Об этом он рассказал порталу Blue Blood Sports TV.
Вайлдер: Размышляю над тем, чтобы заниматься и UFC, и боксом
< "Этот бой еще не потерян. Эти ребята действуют мне на нервы, но так – мы снова ведем переговоры. Было много извинений, посмотрим, что будет дальше", –. сказал Уайлдер. "YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" >
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!Источник: champion.com.ua