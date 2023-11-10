Уайлдер: Усик не хочет боя со мной

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой против Александра Усика 192 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Деонтей Вайлдер < "article__source"> Источник — ESNEWS.

Властелин титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик избегает боя против эксчемпиона мира Деонтея Уайлдера.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Усик этого не хочет. Мы пытались сделать бой много раз, мы делали это трижды. Мир этого не знает, но бизнес бокса. Они сказали, что не хотят проблем с нашей командой. Александр должен был приехать на один из моих прошлых боев, но не приехал.

Мы должны были сражаться. Они сказали, что не хотят проблем. Я понимаю, почему ребята не хотят рисковать сразиться со мной. Я это понимаю. У меня есть мощь, которая даст жару всем и каждому», — сказал Уайлдер.