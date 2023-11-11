Джошуа и Уайлдер ведут переговоры по участию в различных боях на вечере бокса в Саудовской Аравии

Сейчас они находятся на финальной стадии 178 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Деонтей Вайлдер article__source»> Источник — сайт Дана Рафаэля.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) ведут переговоры по участию в вечере бокса 23 декабря в Саудовской Аравии.< /p>

Об этом сообщил журналист Дан Рафаэль.

При этом бойцы ведут переговоры по участию в разных боях. Сейчас они находятся на финальной стадии.

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Также возможно участие в вечере бокса чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0, 11 КО).

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