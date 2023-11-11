Усик: Только когда услышу гонг, пойму, что бой с Фьюри состоится

Усик до сих пор не верит в поединок с Ф'юри 180 Фото: Getty Images #Александр Фьюри Источник — Boxing Scene.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) не уверен в том, что бой против чемпиона WBC Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) состоится.

Об этом он рассказал порталу Boxing Scene.

«Я не уверен на 100%. Буду уверен, когда выйду на ринг. Я буду стоять в одном углу, Тайсон Фюри будет стоять в противоположном, между нами будет судья в белой рубашке.И только когда услышу гонг, тогда я пойму, что да, бой произойдет.Я хочу, чтобы все вышло, хочу, чтобы этот бой состоялся. что он переносится, для меня не проблема.Я доволен.Меня не волнуют материальные вещи.Мне важен путь, по которому я иду.

Вайлдер: Усик не хочет боя со мной

Я услышал от него столько обиды в свой адрес, что в какой-то момент начал их переворачивать и считать своими достижениями.Я люблю этого невероятного человека. я не чувствую к нему враждебности. Я просто люблю людей, включая Тайсона Фюри», — сказал Усик.

Раньше промоутер назвал ориентировочные даты возможного боя Усик — Фьюри.

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