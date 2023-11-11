Усик: У меня невероятно много мотивации на бой с Фьюри

Александр Усик прокомментировал бой против Тайсона Фьюри 130 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Тай

Источник – tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) будет боксировать против чемпиона WBC Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) за наследство века .

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Он большой, он сложен, он сильный. Но я немного меньше, у меня невероятно много мотивации и я голоден к боксу Меня не мотивируют деньги Меня не мотивируют какие-то материальные вещи Меня волнует мой путь, по которому я иду.Я шел до этого 20 лет.

Я думаю, что в феврале будет гонг.Мы будем боксировать за наследство этого века. Так что всех нас ждет битва маленького парня-победителя и великого парня», — сказал Усик.