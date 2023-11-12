Блогер Пол: У бокса больше нет денег

216 < img Источник: Чемпион.

Блогер и чемпион США по WWE Логан Пол решил отказаться от боев в боксе.

Об этом он рассказал порталу Fox Business.

«Думаю, я завершил карьеру в боксе.Я уже достаточно сделал для того, чтобы быть абсолютно непобедимым.Теперь собираюсь быть реслером.В боксе больше нет денег, все компании банкротятся.Я буду выступать в WWE на постоянной основе.

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В честном и справедливом бою за титул чемпиона США я победил Рэя Мистерио. впечатление от этого поединка, это было доминирующее выступление. Я должен защищать титул. За мной будут охотиться Сет Роллинс, ЛА Найт и Коди Роудс. Мне есть чем заняться в WWE», – — сказал Логан Пол. =»YouTube видеоплеер» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; p>

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