Бокс
Джон Фьюри: Тайсон остановит Усика
Джон Фьюри прокомментировал бой сына против Александра Усика Вчера 23:25 230 0 Фото — Getty Images #Александр Усик Юри Источник — tribuna.com.
Чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) победит чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).
Об этом рассказал отец британского боксера Джон Фюри.
«Я не хочу говорить о победе Тайсона (над Нганну — прим.). Это была хорошая победа. Могу только сказать, что люди говорят, что мой сын все еще остается чемпионом мира и лучшим бойцом сверхтяжелого веса уже долгое время.
Если они не верят в него, то это их дело. , то он будет властвовать на ринге и остановит Усика», — сказал Фюри.
Напомним, бой Усик — Фюри переносится на 2 месяца.