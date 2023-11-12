Джон Фьюри: Тайсон остановит Усика

Джон Фьюри прокомментировал бой сына против Александра Усика 230 Фото — Getty Images #Александр Усик Юри Источник — tribuna.com.

Чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) победит чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал отец британского боксера Джон Фюри.

«Я не хочу говорить о победе Тайсона (над Нганну — прим.). Это была хорошая победа. Могу только сказать, что люди говорят, что мой сын все еще остается чемпионом мира и лучшим бойцом сверхтяжелого веса уже долгое время.

Если они не верят в него, то это их дело. , то он будет властвовать на ринге и остановит Усика», — сказал Фюри.