Дюбуа может провести бой с Чисорой или Миллером

Дюбуа должен выйти на ринг 23 декабря на вечере бокса в Саудовской Аравии 186 < span class="listing__itm__comments">0 #Дерек Чисора, #Джар Даниэль Дюбуа Источник — Чемпион.

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа может провести бой против Дерека Чисоры или Джаррелла Миллера.

Об этом сообщает Boxing News.

Дюбуа должен выйти на ринг 23 декабря на вечере бокса в Саудовской Аравии.

Среди его возможных соперников американец Джаррелл Миллер и британец Дерек Чисора.

Напомним, команда Дюбуа оспаривает решение WBA отклонить их апелляцию на результат боя Усиком.

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