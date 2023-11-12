Бокс
Дюбуа может провести бой с Чисорой или Миллером
Дюбуа должен выйти на ринг 23 декабря на вечере бокса в Саудовской Аравии Сегодня 13:50 186 < span class="listing__itm__comments">0 #Дерек Чисора, #Джар Даниэль Дюбуа Источник — Чемпион.
Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа может провести бой против Дерека Чисоры или Джаррелла Миллера.
Об этом сообщает Boxing News.
Дюбуа должен выйти на ринг 23 декабря на вечере бокса в Саудовской Аравии.
Среди его возможных соперников американец Джаррелл Миллер и британец Дерек Чисора.
Напомним, команда Дюбуа оспаривает решение WBA отклонить их апелляцию на результат боя Усиком.
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