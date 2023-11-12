0 #Дерек Чисора, #Джар Даниэль Дюбуа Источник — Чемпион. Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа может провести бой против Дерека Чисоры или Джаррелла Миллера. Об этом сообщает Boxing News. Дюбуа должен выйти на ринг 23 декабря на […]" /> 0 #Дерек Чисора, #Джар Даниэль Дюбуа Источник — Чемпион. Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа может провести бой против Дерека Чисоры или Джаррелла Миллера. Об этом сообщает Boxing News. Дюбуа должен выйти на ринг 23 декабря на […]"> Дюбуа может провести бой с Чисорой или Миллером
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Дюбуа может провести бой с Чисорой или Миллером

Дюбуа должен выйти на ринг 23 декабря на вечере бокса в Саудовской Аравии Сегодня 13:50 186 < span class="listing__itm__comments">0 #Дерек Чисора, #Джар Даниэль Дюбуа Источник — Чемпион.

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа может провести бой против Дерека Чисоры или Джаррелла Миллера.

Об этом сообщает Boxing News.

Дюбуа должен выйти на ринг 23 декабря на вечере бокса в Саудовской Аравии.

Среди его возможных соперников американец Джаррелл Миллер и британец Дерек Чисора.

Напомним, команда Дюбуа оспаривает решение WBA отклонить их апелляцию на результат боя Усиком.

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Источник: champion.com.ua

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