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Красюк: Фьюри не знает, как обращаться с левшей
Александр Красюк прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 15:15 244 0 Фото — gettyimages #Александр Красюк, #Александр Фьюри Источник — proboxtv.com.
Властелин титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) не знает, как сражаться против левшей.
Об этом рассказал Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.
«Худшее для Тайсона Фюри то, что он не знает, как обращаться с левшей. Это худшее для него в бою с Усиком. Он не знает концепции.
Он не знает, когда нужно атаковать, а когда нужно отойти.Он допускает технические ошибки, он делал это много раз.Он пытается сам перейти в стойку левшей, чтобы получить преимущество. он пытался это сделать против Нганну, его наказывали», — сказал Красюк.
Напомним, бой Усик — Фюри переносится на 2 месяца.