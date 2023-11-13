Красюк: Фьюри не знает, как обращаться с левшей

Александр Красюк прокомментировал бой Усик — Фьюри 244 Фото — gettyimages #Александр Красюк, #Александр Фьюри Источник — proboxtv.com.

Властелин титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) не знает, как сражаться против левшей.

Об этом рассказал Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

«Худшее для Тайсона Фюри то, что он не знает, как обращаться с левшей. Это худшее для него в бою с Усиком. Он не знает концепции.

Он не знает, когда нужно атаковать, а когда нужно отойти.Он допускает технические ошибки, он делал это много раз.Он пытается сам перейти в стойку левшей, чтобы получить преимущество. он пытался это сделать против Нганну, его наказывали», — сказал Красюк.