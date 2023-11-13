Шакур готов к бою против Ломаченко 170 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) готов выйти в ринг против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

«В хрустальном шаре вижу Ломаченко. У него будет причина сразиться со мной, как только на моей талии появится пояс. Вижу следующим Ломаченко. Думаю, это большой поединок», — сказал Стивенсон.< /p>

Шакур 16 ноября сразится с Эдвином Де Лос Сантосом (16-1, 14 КО) за вакантный пояс WBC в легком весе.

Раньше Усик назвал следующего соперника Ломаченко .