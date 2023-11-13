Бокс
Усик прибыл на конгресс WBC в Ташкенте
Сегодня 14:10 150 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/226493760904d79cf01086c972e74a3042.jpg" /> Фото — gettyimages #Александр Усик
Источник — Чемпион
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) прибыл в Ташкент.
Об этом сообщает Luckypunch.net.
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Он уже находится на конгрессе WBC, который начался 12 ноября и продлится до 17-го числа.
Поясом WBC в сверхтяжелом весе владеет Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) . Усик имеет договоренность о поединке за звание абсолютного чемпиона мира, но дату еще не объявили.
Посмотреть это сообщение в InstagramИсточник: champion.com.ua