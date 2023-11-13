Усик прибыл на конгресс WBC в Ташкенте

150 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/226493760904d79cf01086c972e74a3042.jpg" /> Фото — gettyimages #Александр Усик

Источник — Чемпион

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) прибыл в Ташкент.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

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Он уже находится на конгрессе WBC, который начался 12 ноября и продлится до 17-го числа.

Поясом WBC в сверхтяжелом весе владеет Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) . Усик имеет договоренность о поединке за звание абсолютного чемпиона мира, но дату еще не объявили.